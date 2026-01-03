  1. В Україні

Зеленський анонсував зустрічі з командою Трампа в Парижі 6 січня

20:49, 3 січня 2026
Основна мета переговорів — узгодження документа про гарантії безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 6 січня в Парижі заплановані зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа.

За його словами, американська сторона буде присутня на переговорах, однак рівень представництва поки що не розкривається.

«Далі у нас буде присутня команда Сполучених Штатів Америки. Я розумію, на якому рівні, але поки не буду про це говорити — нехай це буде офіційна інформація від Білого дому. У нас будуть зустрічі в Парижі з американцями», — зазначив Зеленський.

Президент також уточнив, що ключовим завданням майбутньої зустрічі лідерів у Парижі стане фіналізація документа щодо гарантій безпеки.

За його словами, йдеться про напрацювання Коаліції охочих, які мають стати одним з основних документів для подальших переговорів у Сполучених Штатах.

«В принципі, це завдання номер один - фіналізувати документ щодо гарантій безпеки Коаліції охочих щоб підготувати його як один з ґрунтів для обговорення в США з президентом Трампом», — підкреслив глава держави.

президент Володимир Зеленський

