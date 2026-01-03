Зеленский анонсировал встречи с командой Трампа в Париже 6 января

Основная цель переговоров — согласование документа о гарантиях безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 января в Париже запланированы встречи с представителями команды президента США Дональда Трампа.

По его словам, американская сторона будет присутствовать на переговорах, однако уровень представительства пока не раскрывается.

«Далее у нас будет присутствовать команда Соединенных Штатов Америки. Я понимаю, на каком уровне, но пока не буду об этом говорить — пусть это будет официальная информация от Белого дома. У нас будут встречи в Париже с американцами», — отметил Зеленский.

Президент также уточнил, что ключевой задачей предстоящей встречи лидеров в Париже станет финализация документа по гарантиям безопасности.

По его словам, речь идет о наработках Коалиции желающих, которые должны стать одним из основных документов для дальнейших переговоров в Соединенных Штатах.

«В принципе, это задача номер один — финализировать документ по гарантиям безопасности Коалиции желающих, чтобы подготовить его как одну из основ для обсуждения в США с президентом Трампом», — подчеркнул глава государства.

