У Києві затримали чоловіка, який викрав автобус та влаштував ДТП

Зловмисник відчинив двері салону транспортного засобу, завів двигун та поїхав, однак згодом, не впоравшись із керуванням, наїхав на припарковані автівки та врізався у дерево.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який незаконно заволодів автобусом та влаштував ДТП. Про це повідомила столична поліція.

Інцидент стався на одній з вулиць Святошинського району. Чоловік сів за кермо автобуса та скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронці з’ясували, що транспортним засобом незаконно заволодів нетверезий чоловік – 32-річний мешканець Полтавської області, який днями приїхав до столиці.

Встановлено, що йдучи вулицею зловмисник помітив припаркований автобус «Богдан» та, натиснувши на передні пасажирські двері, проник до салону. Усередині порушник виявив ключі від замка запалення, завів двигун і почав рух. Однак невдовзі, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілями Toyota та Mercedes, які стояли поруч, а потім наїхав на дерево.

Правоохоронці затримали порушника на місці події. Згодом слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

