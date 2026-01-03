  1. В Украине

В Киеве задержали мужчину, который угнал автобус и устроил ДТП

22:00, 3 января 2026
Злоумышленник открыл двери салона транспортного средства, завел двигатель и поехал, однако впоследствии, не справившись с управлением, наехал на припаркованные автомобили и врезался в дерево.
В Киеве задержали мужчину, который угнал автобус и устроил ДТП
В Киеве полицейские задержали мужчину, который незаконно завладел автобусом и устроил ДТП. Об этом сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел на одной из улиц Святошинского района. Мужчина сел за руль автобуса и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранители установили, что транспортным средством незаконно завладел нетрезвый мужчина — 32-летний житель Полтавской области, который на днях приехал в столицу.

Установлено, что, идя по улице, злоумышленник заметил припаркованный автобус «Богдан» и, нажав на передние пассажирские двери, проник в салон. Внутри нарушитель обнаружил ключи от замка зажигания, завел двигатель и начал движение. Однако вскоре не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Toyota и Mercedes, которые стояли рядом, после чего наехал на дерево.

Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия. Впоследствии следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

ДТП Киев

