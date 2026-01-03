  1. В Україні

Шлюб з іноземцем або особою без громадянства — що треба знати

23:27, 3 січня 2026
Подати заяву про державну реєстрацію шлюбу можна до будь-якого відділу ДРАЦС.
Фото: justice-km.gov.ua
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, що й громадяни України. Це стосується і державної реєстрації шлюбу, яка проводиться в органах ДРАЦС відповідно до законодавства України. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Куди звертатися?

Подати заяву про державну реєстрацію шлюбу можна до будь-якого відділу ДРАЦС.

Перелік необхідних документів

Для подання заяви наречені пред’являють:

- документи, що посвідчують особу та підтверджують вік (паспортний документ іноземця подається з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою);

- документ, що підтверджує законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України (віза, посвідка на тимчасове чи постійне проживання тощо);

- у разі перебування у попередньому шлюбі — документ, що підтверджує його припинення.

Водночас звертаємо увагу, що документи, видані компетентними органами іноземних держав, приймаються за умови їх легалізації (консульської або шляхом проставлення апостиля), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, складені іноземною мовою, приймаються лише разом із перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому законодавством порядку.

Перевірка законності перебування

Після подання заяви відділ ДРАЦС надсилає запит до територіального органу Державної міграційної служби України для перевірки законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України.

Фінансові умови

За державну реєстрацію шлюбу сплачується державне мито у розмірі 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,85 грн). Також відділи ДРАЦС можуть надавати додаткові платні послуги відповідно до законодавства.

Важливо знати

▪️ державна реєстрація шлюбу проводиться особисто у присутності наречених;

▪️ реєстрація шлюбу через представника не допускається;

▪️ факт реєстрації шлюбу підтверджується свідоцтвом про шлюб державного зразка.

