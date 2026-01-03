  1. В Украине

Брак с иностранцем или лицом без гражданства — что нужно знать

23:27, 3 января 2026
Фото: justice-km.gov.ua
Иностранцы и лица без гражданства, которые пребывают в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, что и граждане Украины. Это касается и государственной регистрации брака, которая проводится в органах ГРАГС в соответствии с законодательством Украины. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Куда обращаться?

Подать заявление о государственной регистрации брака можно в любой отдел ГРАГС.

Перечень необходимых документов

Для подачи заявления жених и невеста предъявляют:

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие возраст (паспортный документ иностранца подается с нотариально заверенным переводом на украинский язык);

документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины (виза, вид на временное или постоянное проживание и т. п.);

в случае пребывания в предыдущем браке — документ, подтверждающий его прекращение.

При этом обращаем внимание, что документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются при условии их легализации (консульской либо путем проставления апостиля), если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Документы, составленные на иностранном языке, принимаются только вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном законодательством порядке.

Проверка законности пребывания

После подачи заявления отдел ГРАГС направляет запрос в территориальный орган Государственной миграционной службы Украины для проверки законности пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины.

Финансовые условия

За государственную регистрацию брака уплачивается государственная пошлина в размере 0,05 необлагаемого минимума доходов граждан (0,85 грн). Также отделы ГРАГС могут предоставлять дополнительные платные услуги в соответствии с законодательством.

Важно знать

▪️ государственная регистрация брака проводится лично в присутствии жениха и невесты;

▪️ регистрация брака через представителя не допускается;

▪️ факт регистрации брака подтверждается свидетельством о браке государственного образца.

