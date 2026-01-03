Виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників — що важливо знати

Порядок виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників визначено законом, Інструкцією з організації примусового виконання рішень та Положенням про АСВП.

Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило питання щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників.

Що таке виконавче провадження і чому дані потрапляють до Реєстру?

Закон України «Про виконавче провадження» визначає його як завершальну стадію судового розгляду — сукупність дій державних і приватних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішення в межах повноважень і способів, визначених Конституцією та законами.

Єдиний реєстр боржників — це частина автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП). Його основна мета — оприлюднення в реальному часі інформації про невиконані майнові зобов’язання та запобігання відчуженню майна боржниками.

Внесення до реєстру відбувається автоматично — одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження. Винятки передбачені законом (наприклад, щодо державних органів або боржників, які не мають заборгованості по аліментам понад три місяці).

Окремі особливості:

*за рішеннями про побачення з дитиною — дані вносять одночасно з накладенням штрафу;

*за аліментами — лише тоді, коли заборгованість перевищує суму тримісячних платежів.

Коли відомості виключаються з Реєстру?

Порядок виключення визначено Законом, Інструкцією з організації примусового виконання рішень та Положенням про АСВП.

Відомості виключаються з Реєстру одночасно з винесенням постанови про:

– закінчення виконавчого провадження (стаття 39 Закону);

– повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини 1 статті 37 Закону;

– скасування заходів примусового виконання за документами про стягнення періодичних платежів;

– скасування заходів примусового виконання відповідно до частини 4 статті 40 Закону.

У день встановлення факту повної відсутності заборгованості за аліментами виконавець зобов’язаний винести постанову про скасування заходів примусового виконання.

Також Інструкція (пункт 24 розділу III) передбачає: якщо виконавчий документ повернуто стягувачу, дані про боржника виключаються без відновлення провадження — на підставі постанови про виключення відомостей.

Хто може ініціювати виключення та які документи потрібні?

Постанова про виключення відомостей з Єдиного реєстру виноситься за заявою боржника.

До заяви слід додати документ або копію документа, що підтверджує підстави для виключення даних (наприклад, квитанцію про сплату боргу, рішення суду, документ про повернення виконавчого документа тощо).

Усі матеріали: заява, додані документи та постанова виконавця приєднуються до матеріалів відповідного виконавчого провадження.

Чому важливо, щоб дані були виключені вчасно?

Наявність інформації в Єдиному реєстрі боржників може стати підставою для відмови в державній реєстрації права власності.

Зокрема, згідно з пунктом 12 частини 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відмовляють у реєстрації, якщо заявник намагається зареєструвати майно, яке було відчужене особою, внесеною до Реєстру. Це стосується також і випадків заборгованості за аліментами понад три місяці.

Вчасне виключення відомостей з Реєстру — це значно більше, ніж технічна процедура. Йдеться про можливість людини реалізувати свої майнові права та вільно розпоряджатися своїми фінансовими інтересами. Саме тому варто розуміти встановлений порядок, дотримуватися його та за потреби звертатися до виконавця із заявою про виключення даних.

