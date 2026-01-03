  1. В Украине

Исключение сведений о должнике из Единого реестра должников — что важно знать

21:07, 3 января 2026
Порядок исключения сведений о должнике из Единого реестра должников определен законом, Инструкцией по организации принудительного исполнения решений и Положением об АСИП.
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило вопросы, касающиеся исключения сведений о должнике из Единого реестра должников.

Что такое исполнительное производство и почему данные попадают в Реестр?

Закон Украины «Об исполнительном производстве» определяет его как завершающую стадию судебного разбирательства — совокупность действий государственных и частных исполнителей, направленных на принудительное исполнение решения в пределах полномочий и способов, определенных Конституцией и законами.

Единый реестр должников — это часть автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП). Его основная цель — обнародование в режиме реального времени информации о неисполненных имущественных обязательствах и предотвращение отчуждения имущества должниками.

Внесение в реестр происходит автоматически — одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства. Исключения предусмотрены законом (например, в отношении государственных органов или должников, не имеющих задолженности по алиментам более трех месяцев).

Отдельные особенности:

  • по решениям о свиданиях с ребенком — данные вносятся одновременно с наложением штрафа;
  • по алиментам — только тогда, когда задолженность превышает сумму трехмесячных платежей.

Когда сведения исключаются из Реестра?

Порядок исключения определен Законом, Инструкцией по организации принудительного исполнения решений и Положением об АСИП.

Сведения исключаются из Реестра одновременно с вынесением постановления о:

– окончании исполнительного производства (статья 39 Закона);

– возвращении исполнительного документа взыскателю на основании пунктов 1, 3, 11 части 1 статьи 37 Закона;

– отмене мер принудительного исполнения по документам о взыскании периодических платежей;

– отмене мер принудительного исполнения в соответствии с частью 4 статьи 40 Закона.

В день установления факта полного отсутствия задолженности по алиментам исполнитель обязан вынести постановление об отмене мер принудительного исполнения.

Также Инструкция (пункт 24 раздела III) предусматривает: если исполнительный документ возвращен взыскателю, данные о должнике исключаются без возобновления производства — на основании постановления об исключении сведений.

Кто может инициировать исключение и какие документы нужны?

Постановление об исключении сведений из Единого реестра выносится по заявлению должника.

К заявлению следует приложить документ или копию документа, подтверждающего основания для исключения данных (например, квитанцию об уплате долга, решение суда, документ о возвращении исполнительного документа и т. п.).

Все материалы: заявление, приложенные документы и постановление исполнителя приобщаются к материалам соответствующего исполнительного производства.

Почему важно, чтобы данные были исключены своевременно?

Наличие информации в Едином реестре должников может стать основанием для отказа в государственной регистрации права собственности.

В частности, согласно пункту 12 части 1 статьи 24 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», в регистрации отказывают, если заявитель пытается зарегистрировать имущество, которое было отчуждено лицом, внесенным в Реестр. Это касается также случаев задолженности по алиментам более трех месяцев.

Своевременное исключение сведений из Реестра — это значительно больше, чем техническая процедура. Речь идет о возможности человека реализовать свои имущественные права и свободно распоряжаться своими финансовыми интересами. Именно поэтому важно понимать установленный порядок, соблюдать его и при необходимости обращаться к исполнителю с заявлением об исключении данных.

реестр должников (ЕРД) АСИП должник

