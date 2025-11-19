  1. В Україні

Тіньовий обіг кави завдає державі мільярдних збитків — Гетманцев закликав посилити контроль над ринком

16:27, 19 листопада 2025
Щороку кожна третя тонна кави завозиться контрабандою — під виглядом цикорію або взагалі без декларування — розповів Данило Гетманцев.
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про масштабні втрати держави через тіньовий ринок кави та закликав силові органи до дій.

За його словами, те, що для споживачів є щоденною звичкою, для держави перетворилося на галузь зі значними фінансовими втратами.

"Усі ми любимо почати ранок з кави. Але те, що для нас — звичка, для держави давно стало галуззю зі значними втратами. Проблеми починаються ще на етапі митного оформлення", - повідомив Гетманцев.

Він зазначив, що щороку кожна третя тонна кави завозиться контрабандою — під виглядом цикорію або без будь-якого декларування. За даними депутата, лідерами за розмитненням залишаються Київська та Львівська митниці.

Втім, порушення на цьому не завершуються. Гетманцев зазначив, що у схемах продажу нелегальної кави за готівку задіяні як ринки, так і великі торговельні мережі, де реалізація часто ведеться через численних ФОПів. За його оцінками, втрати держави від таких операцій перевищують 1 млрд грн.

Статистика галузі за дев’ять місяців 2025 року також демонструє проблемні тенденції:

• рівень сплати ПДВ хоч і зріс до 1,45% (+0,28 в.п. до 2024 р.), але все ще нижчий на 0,46 в.п. порівняно з 2023 роком;

• податок на прибуток впав до 0,85% (–0,09 в.п. до 2024 р.).

Найбільший ризик, за словами депутата, пов’язаний із рівнем оплати праці. Середня зарплата в галузі становить лише 12,9 тис. грн, тоді як ринкова — 22 тис. грн. Таким чином, 89% компаній виплачують нижче ринкового рівня, а в понад 18% підприємств середня зарплата навіть менша за мінімальну. Це, на переконання Гетманцева, свідчить про застосування схем ухилення від оподаткування.

Гетманцев наголошує, що значна частина ринку кави перебуває в тіні. Він закликає Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу вжити невідкладних заходів для детінізації галузі.

Данило Гетманцев

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

