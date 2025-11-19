Теневое обращение кофе наносит государству миллиардный ущерб — Гетманцев призвал усилить контроль над рынком

Ежегодно каждая третья тонна кофе ввозится контрабандой — под видом цикория или вовсе без декларирования, — рассказал Даниил Гетманцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о масштабных потерях государства из-за теневого рынка кофе и призвал силовые органы к действиям.

По его словам, то, что для потребителей является ежедневной привычкой, для государства превратилось в отрасль со значительными финансовыми потерями.

«Мы все любим начать утро с кофе. Но то, что для нас — привычка, для государства давно стало отраслью со значительными потерями. Проблемы начинаются ещё на этапе таможенного оформления», — сообщил Гетманцев.

Он отметил, что ежегодно каждая третья тонна кофе завозится контрабандой — под видом цикория или без какого-либо декларирования. По данным депутата, лидерами по растаможке остаются Киевская и Львовская таможни.

Однако нарушения на этом не заканчиваются. Гетманцев отметил, что в схемах продажи нелегального кофе за наличные задействованы как рынки, так и крупные торговые сети, где реализация часто ведётся через многочисленных ФЛП. По его оценкам, потери государства от таких операций превышают 1 млрд грн.

Статистика отрасли за девять месяцев 2025 года также демонстрирует проблемные тенденции:

• уровень уплаты НДС хоть и вырос до 1,45% (+0,28 п.п. к 2024 г.), но всё ещё ниже на 0,46 п.п. по сравнению с 2023 годом;

• налог на прибыль упал до 0,85% (–0,09 п.п. к 2024 г.).

Наибольший риск, по словам депутата, связан с уровнем оплаты труда. Средняя зарплата в отрасли составляет лишь 12,9 тыс. грн, тогда как рыночная — 22 тыс. грн. Таким образом, 89% компаний выплачивают ниже рыночного уровня, а на более чем 18% предприятий средняя зарплата даже меньше минимальной. Это, по убеждению Гетманцева, свидетельствует о применении схем уклонения от налогообложения.

Гетманцев подчёркивает, что значительная часть рынка кофе находится в тени. Он призывает Бюро экономической безопасности и Государственную налоговую службу принять неотложные меры для детенизации отрасли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.