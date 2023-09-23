Глава ВР Руслан Стефанчук сомневается, что в настоящее время Рада сможет запретить УПЦ МП

В то же время он подтвердил, что как только Согласительный совет проголосует, такие законопроекты появятся в повестке дня.

Источник фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сомневается, что в парламенте сейчас найдутся необходимые 226 голосов для запрета деятельности Украинской православной церкви московского патриархата, если такие законопроекты будут вынесены на голосование.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Парламент – это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать российскую федерацию, просто глупо и юридически, и политически безответственно», - заявил Стефанчук.

Спикер парламента добавил, что хочет верить, что увидит 226 голосов. В то же время, по его словам, «пока происходит внутренняя дискуссия».

Но он подтвердил, что как только Согласительный совет проголосует, такие законопроекты появятся в повестке дня.

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