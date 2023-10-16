Арахамия объяснил, почему Рада сейчас не спешит с запретом УПЦ МП

По словам Давида Арахамии, у парламента есть более важные законопроекты к рассмотрению, чем запрет УПЦ МП.

Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что прежде чем рассматривать вопрос о запрете УПЦ МП, парламенту нужно принять более важные законопроекты. Об этом он сказал в комментарии Liga.net.

«У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров о вступлении в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки. Пока это не будет проголосовано, все остальное я считаю политическими позициями разных партий», - сказал Арахамия.

Ранее Всемирный совет церквей обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку и призвал не принимать этот законопроект.

Напомним, глава ВР Стефанчук сомневается, что в настоящее время Рада сможет запретить УПЦ МП.

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