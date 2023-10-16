В Киеве оштрафовали водителя маршрутки, который двигался по встречной полосе

16 октября в интернете распространилось видео о транспортном средстве «Богдан», двигавшемся по встречной полосе.

Источник фото: Кадр с видео из интернета / Патрульная полиция

В столице патрульные оперативно разыскали и привлекли к ответственности водителя автобуса, который нарушал ПДД.

По словам инспекторов, в понедельник утром, 16 октября, в интернете распространилось видео о транспортном средстве «Богдан», двигавшемся по встречной полосе. Впоследствии полицейские получили ориентировку на этот автомобиль.

Патрульные остановили маршрутку неподалеку от станции метро Академгородок. За рулем находился 37-летний гражданин, который сразу сознался в совершенном.

В конечном счете, патрульные вынесли на нарушителя постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких нарушений в будущем.

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