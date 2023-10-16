Верховній Раді рекомендують збільшити видатки на Вищу раду правосуддя і ВККС та зменшити на здійснення правосуддя

Для судів зменшать видатки розвитку на 62 млн грн, збільшивши фінансування ВРП та ВККС, а також знімуть з судів 237,8 млн грн для забезпечення освітньої субвенції.

Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа зареєструвала у Верховній Раді проект постанови 10000/П про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік

Зокрема пропонується збільшити видатки Вищій раді правосуддя на 9,72 млн грн та для ВККС 52,4 млн грн за рахунок зменшення видатків на здійснення правосуддя на 62,15 млн грн.

Так, у проекті постанови сказано (п. 1.12.1): «збільшити видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" (код 0501020) на 52.428,6 тис. грн (з них оплата праці – на 42.825,8 тис. грн) для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади» (код 5981010) на 9.727,7 тис. грн (з них комунальні послуги та енергоносії – на 1.973 тис. грн), зменшивши видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» (код 0501020) на 62.156,3 тис. грн.

Нагадаємо, що бюджетна програма «Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади» належить до видатків Вищої ради правосуддя.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Пропозиції щодо збільшення фінансування ВРП наразі, вочевидь, пов’язані зі створенням Служби дисциплінарних інспекторів.

Крім того, проектом постанови пропонується зменшити видатки на суди на 237,84 млн грн і збільшити відповідну освітню субвенцію.

«Зменшити видатки розвитку загалом у сумі 384.345,2 тис. грн за такими бюджетними програмами: "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" (код 0501020) – на 237.843,7 тис. грн, "Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури" (код 0901010) – на 119.200 тис. грн, "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" (код 2709060) – на 8.644,9 тис. грн, "Управління та випробування космічних засобів" (код 6381050) – на 18.656,6 тис. грн; при цьому збільшити видатки споживання за бюджетною програмою "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" (код 2211190) на 384.345,2 тис. грн», - йдеться у проекті постанови.

Крім того, запропоновано (п. 2.20) «опрацювати питання щодо можливості здійснення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" виплат співробітникам Служби судової охорони за період з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року та у разі необхідності передбачити відповідні кошти», а також (п. 2.21) «проаналізувати показники щодо розподілу видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя (додаток № 7 до законопроекту), опрацювавши пропозиції № 1618 і № 1620 у таблиці пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту, та у разі необхідності запропонувати уточнення таких показників в межах визначених законопроектом видатків за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" (код 0501020) з урахуванням передбачених цими Бюджетними висновками відповідних змін».

Також пропонується законопроект про бюджет на 2024 рік доповнити статтею 40, якою установити, що у 2024 році, як виняток з положень пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, фінансове забезпечення бюро судово-медичної експертизи до завершення передачі їх цілісних майнових комплексів з комунальної у державну власність або до завершення процедури реорганізації (ліквідації) комунальних закладів здійснюється з обласних бюджетів та бюджету міста Києва.

Нагадаємо, що у 2024 році згідно проекту Бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя буде передбачено 20,53 млрд грн. З них за загальним фондом передбачено – 17,33 млрд грн.

У 2023 році на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя було передбачено 17,32 млрд грн. За загальним фондом – 14,5 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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