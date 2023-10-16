Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді рекомендують збільшити видатки на Вищу раду правосуддя і ВККС та зменшити на здійснення правосуддя

Для судів зменшать видатки розвитку на 62 млн грн, збільшивши фінансування ВРП та ВККС, а також знімуть з судів 237,8 млн грн для забезпечення освітньої субвенції.

Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг – законопроект

Пріоритетність розгляду скарг Рада правосуддя зможе встановлювати в своєму Регламенті.

В Україні введуть пожиттєвий моніторинг посадовців, - Рада розгляне законопроект про PEP

«Такий пожиттєвий статус де-факто законсервує сферу державних топ-посадовців назавжди, жодна притомна людина з приватного сектору після цього не піде на державну службу», - Віталій Безгін прокоментував фінальну версію законопроектів про PEPів.

До Києва приїхала ревізор від США – спецпредставник Пенні Пріцкер, що слідкуватиме за реформами в Україні

В Україну прибула спецпредставник від США Пенні Пріцкер, яка відповідатиме за ревізію виконання Україною реформ, зокрема, судової та правоохоронної.

Декларування посадових осіб юридичних осіб публічного права у 2023 році – роз’яснення НАЗК

Декларантами юридичних осіб публічного права залишилися лише топ-посадовці.

  1. У світі

Конституційний суд Грузії виніс рішення у справі про імпічмент президентки Зурабішвілі

14:29, 16 жовтня 2023
Члени правлячої партії «Грузинська мрія» стверджують, що президент порушила Конституцію, оскільки вирушила до ЄС, не отримавши дозволу уряду.
Конституційний суд Грузії виніс рішення у справі про імпічмент президентки Зурабішвілі
Джерело фото: Georgian Presidential Press Office via AP
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Конституційний суд Грузії прийняв рішення щодо імпічменту президента Саломе Зурабішвілі. Як повідомили у ЗМІ, суд встановив порушення президентом Конституції країни.

Конституційне звернення депутатів парламенту про імпічмент підтримали шість членів Конституційного суду, троє виступили проти – Ірина Імерлішвілі, Георгій Кверенчхіладзе, Теймураз Тугуші.

Раніше у Конституційному суді пройшли слухання у цій справі. Заявку про імпічмент, підписану 80 депутатами, у суді представляли члени правлячої партії «Грузинська мрія».

«Грузинська мрія» стверджує, що президент порушила Конституцію, оскільки вирушила до закордонних поїздок, не отримавши дозволу уряду. Згідно зі статтею 52 Конституції Грузії, президент «за згодою уряду здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зносинах, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями». Зурабішвілі, зокрема, зустрілася з президентами ФРН, Франції та Європейської Ради.

Як раніше заявляли у ЗМІ, у разі, якщо Конституційний суд підтвердить порушення, питання про імпічмент буде передано до парламенту на голосування. Для того, щоб імпічмент було ухвалено, потрібно 100 голосів депутатів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду