Конституційний суд Грузії виніс рішення у справі про імпічмент президентки Зурабішвілі

Члени правлячої партії «Грузинська мрія» стверджують, що президент порушила Конституцію, оскільки вирушила до ЄС, не отримавши дозволу уряду.

Джерело фото: Georgian Presidential Press Office via AP

Конституційний суд Грузії прийняв рішення щодо імпічменту президента Саломе Зурабішвілі. Як повідомили у ЗМІ, суд встановив порушення президентом Конституції країни.

Конституційне звернення депутатів парламенту про імпічмент підтримали шість членів Конституційного суду, троє виступили проти – Ірина Імерлішвілі, Георгій Кверенчхіладзе, Теймураз Тугуші.

Раніше у Конституційному суді пройшли слухання у цій справі. Заявку про імпічмент, підписану 80 депутатами, у суді представляли члени правлячої партії «Грузинська мрія».

«Грузинська мрія» стверджує, що президент порушила Конституцію, оскільки вирушила до закордонних поїздок, не отримавши дозволу уряду. Згідно зі статтею 52 Конституції Грузії, президент «за згодою уряду здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зносинах, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями». Зурабішвілі, зокрема, зустрілася з президентами ФРН, Франції та Європейської Ради.

Як раніше заявляли у ЗМІ, у разі, якщо Конституційний суд підтвердить порушення, питання про імпічмент буде передано до парламенту на голосування. Для того, щоб імпічмент було ухвалено, потрібно 100 голосів депутатів.

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