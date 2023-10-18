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  1. В Украине

Предоставляют ли физлицам справки о статусе предпринимателя: ответ налоговой

22:22, 18 октября 2023
Предоставление органами ГНС справок о наличии у физического лица статуса предпринимателя (ФЛП) действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрено
Предоставляют ли физлицам справки о статусе предпринимателя: ответ налоговой
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Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, предоставляют ли справки физлицам о статусе предпринимателя.

п. 1 ст. 1 Закона Украины от 06.09.2012 №5203-VI «Об административных услугах» с изменениями и дополнениями определено, что административная услуга – это результат осуществления властных полномочий субъектом предоставления административных услуг по заявлению физического или юридического лица , направленный на приобретение, изменение или прекращение прав и/или осуществление обязанностей такого лица в соответствии с законом.

Субъектом предоставления административных услуг на каждую административную услугу, предоставляемую им в соответствии с законом, утверждаются информационная и технологическая карточки, а в случае если субъектом предоставления является должностное лицо – органом, которому она подчиняется (ч. 1 ст. 8 Закона №5203).

С информационными картами административных услуг, предоставляемыми Государственной налоговой службой Украины и типовыми информационными картами административных услуг, предоставляемых территориальными органами ГНС (главными управлениями ГНС в областях и г. Киеве, межрегиональными управлениями ГНС по работе с крупными налогоплательщиками) можно ознакомиться на главной странице веб-портала ДПС в рубрике «Административные услуги».

Следует отметить, что предоставление органами ГНС справок о наличии у физического лица статуса предпринимателя (ФЛП) действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрено.

В то же время, к полномочиям субъектов государственной регистрации относится обеспечение ведения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) и предоставление сведений по нему (абзац четвертый п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона Украины от Республики Беларусь) 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №755).

Сведения, содержащиеся в ЕГР, открыты и общедоступны (кроме регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков и паспортных данных) и в случаях, предусмотренных Законом №755, за их предоставление взимается плата (ч. 1 ст. 11 Закона №755).

Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований утвержден приказом Министерства юстиции Украины от 05.05.2023 №1692/5.

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