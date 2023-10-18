Выдавали себя за военных и обманывали людей на продаже генераторов: в Киеве будут судить организованную группу

Организовал схему неоднократно судимый 33-летний мужчина, содержавшийся в то время в Киевском СИЗО.

В суд направлен обвинительный акт в отношении организатора и трех исполнителей мошеннической схемы завладения денежными средствами граждан, совершенном повторно, в составе организованной группы (ч.ч. 2, 4 ст.190 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Согласно материалам следствия, организовал схему неоднократно судимый 33-летний мужчина, который в то время содержался в Киевском СИЗО. Он также привлек к преступлению еще троих сокамерников.

В период с ноября 2022 по февраль 2023 в условиях масштабных проблем с электроснабжением из-за российских обстрелов участники группы через мобильный телефон размещали в соцсети объявления о продаже генераторов.

Получив от покупателей предоплату в размере от 2 до 10 тыс. грн., Злоумышленники обещали отправить товар к определенной дате. Задержку в отправке фигуранты объясняли тем, что они вроде бы являются военнослужащими, которых срочно отправили в «горячие точки». В дальнейшем дельцы прекращали с покупателями связь», — говорится в сообщении.

По приведенной схеме злоумышленники успели обмануть четырех потерпевших.

В рамках следствия правоохранители провели обыски по местам содержания фигурантов в двух исправительных учреждениях и Киевском следственном изоляторе, а также у лиц, на карточки которых перечислялись денежные средства.

По результатам следственных действий следствием были доказаны доказательства противоправной деятельности участников организованной группы.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.