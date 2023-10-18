Путин заявил, что рф будет патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»

По словам российского диктатора, рф будет «осуществлять визуальный контроль с помощью оружия».

Российский диктатор Путин во время пресс-конференции заявил, что рф будет патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами». Речь идет о Миг-31.

По его словам, рф будет «осуществлять визуальный контроль с помощью оружия». Патрулирование будет производиться «в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем».

Отметим, что Путин решил таким образом запугать Украину, ведь в последнее время ВСУ часто атакуют вражеские склады и аэродромы.

На днях украинские бойцы поразили вражеские аэродромы в Бердянске и Луганске.

Также у побережья Крыма был атакован корабль Черноморского флота рф «Павел Державин».

А еще ВСУ начали использовать дальнобойные ракеты ATACMS.

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