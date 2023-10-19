Как нотариусу подать отчет через веб-портал Пенсионного фонда: разъяснение

Для подачи отчета через веб-портал ПФУ нотариусам необходимо выполнить ряд шагов.

Пенсионный фонд Украины разъяснил вопрос о предоставлении нотариусами отчетов через веб-портал ПФУ. Об этом сообщила Нотариальная палата Украины.

Данный отчет представляется нотариусами о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества, включая информацию о стоимости такого имущества и сумме уплаченного сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Для подачи отчета через веб-портал ПФУ нотариусам необходимо выполнить следующие шаги:

Зайти на сайт и нажать кнопку «Вход».

В открывшемся окне в поле «Хотите войти как» выбрать категорию «Нотариус», указать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), предоставленный КЭП, прикрепить файл ключа (с файлового носителя или из токена) и ввести пароль.

Заполните все обязательные поля электронного документа на экране. После ввода данных нажмите кнопку «Сформировать отчет».

Просмотреть сформированный электронный отчет и отправить документ в ПФУ. Отправленный отчет регистрируется в ПФУ автоматически, а нотариусу в электронный кабинет на веб-портале поступает об этом квитанция. В квитанции указываются реквизиты принятого или непринятого (с указанием причины) отчета.

Для поиска и просмотра в личном кабинете отчетов, сформированных ранее нотариусом, нужно ввести необходимые запросы, выбрав соответствующие поля: Год отчета; Квартал; Тип отчета; статус отчета; Дата представления отчета; Отчет (ссылка для загрузки-открытия отчета по электронному архиву); Квитанция.

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