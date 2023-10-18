28 украинских вузов оказались в перечне с высоким риском: что это значит

Степень риска влияет на периодичность плановых проверок вуза.

Государственная служба качества образования сформировала список вузов по степени риска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

28 из них получили статус высокого риска, среди которых Национальный авиационный университет, Киевская муниципальная академия музыки имени Р. М. Глиера и Киевский университет туризма, экономики и права.

Всего в рейтинг попали 290 заведений высшего образования. 28 вузов отнесли к высокой степени риска (10%), 186 – к среднему (64%) и 76 – к незначительному (26%).

Критерии оценки:

количество соискателей высшего образования за последние три года;

количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;

состояние обнародования на официальном вебсайте высшего образования определенных законодательством документов и информации;

количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду;

наличие обособленных структурных подразделений;

наличие иностранных соискателей высшего образования;

доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.

В вузы с высоким уровнем риска попали:

Международная академия экологии и медицины (Киев);

Международный классический университет имени Филиппа Орлика (Николаев);

Киевский институт бизнеса и технологий (Киев);

Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск);

Восточноевропейский славянский университет (Ужгород);

Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);

Киевская муниципальная академия музыки имени Г. М. Глиера (Киев);

Киевский университет права НАН Украины (Киев);

Морской институт последипломного образования имени контр-адмирала Фёдора Федоровича Ушакова (Херсон);

Херсонский экономически правовой институт (Херсон);

Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский);

Институт экологии экономики и права (Киев);

Украинско-Польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет" (Киев);

Европейский медицинский университет (Днепр);

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев);

Институт психологии и предпринимательства (Киев);

Университет современных знаний (Киев);

Международный гуманитарно педагогический институт "Бейт-Хана" (Днепр);

Киевский хореографический колледж (Киев);

Киевский университет туризма, экономики и права (Киев);

Национальный авиационный университет (Киев);

Международный университет бизнеса и права (Херсон);

Донецкий национальный медицинский университет (Лиман);

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);

Полтавский университет экономики и торговли (Полтава);

Днепровская академия музыки (Днепр);

Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев);

Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса)

Однако степень риска не указывает на качество высшего образования. Об этом рассказала директор департамента контроля в сфере высшего, профессионального высшего и образования взрослых Наталья Витранюк в комментарии «УП».

«Степени риска – это расчет степени усложнения или рисковости управленческой деятельности ЗВО. Они демонстрируют, насколько сложно в учебном заведении организовать управление. Чем сложнее, тем выше степень риска», – отметила она.

Степень риска влияет на периодичность плановых проверок вуза.

По закону, учреждения высшего образования с высокой степенью риска должны проверять один раз в два года, со средним – не чаще одного раза в три года, с незначительным – не чаще одного раза в пять лет.

По словам Витранюк, если количество замечаний с каждой проверкой учебного заведения не меняется, то ДСЯО извещает об этом высший орган управления.

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