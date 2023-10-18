28 украинских вузов оказались в перечне с высоким риском: что это значит

Государственная служба качества образования сформировала список вузов по степени риска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
28 из них получили статус высокого риска, среди которых Национальный авиационный университет, Киевская муниципальная академия музыки имени Р. М. Глиера и Киевский университет туризма, экономики и права.
Всего в рейтинг попали 290 заведений высшего образования. 28 вузов отнесли к высокой степени риска (10%), 186 – к среднему (64%) и 76 – к незначительному (26%).
Критерии оценки:
- количество соискателей высшего образования за последние три года;
- количество научно-педагогических работников, трудоустроенных по основному месту работы;
- состояние обнародования на официальном вебсайте высшего образования определенных законодательством документов и информации;
- количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду;
- наличие обособленных структурных подразделений;
- наличие иностранных соискателей высшего образования;
- доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.
В вузы с высоким уровнем риска попали:
- Международная академия экологии и медицины (Киев);
- Международный классический университет имени Филиппа Орлика (Николаев);
- Киевский институт бизнеса и технологий (Киев);
- Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск);
- Восточноевропейский славянский университет (Ужгород);
- Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);
- Киевская муниципальная академия музыки имени Г. М. Глиера (Киев);
- Киевский университет права НАН Украины (Киев);
- Морской институт последипломного образования имени контр-адмирала Фёдора Федоровича Ушакова (Херсон);
- Херсонский экономически правовой институт (Херсон);
- Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский);
- Институт экологии экономики и права (Киев);
- Украинско-Польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет" (Киев);
- Европейский медицинский университет (Днепр);
- Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев);
- Институт психологии и предпринимательства (Киев);
- Университет современных знаний (Киев);
- Международный гуманитарно педагогический институт "Бейт-Хана" (Днепр);
- Киевский хореографический колледж (Киев);
- Киевский университет туризма, экономики и права (Киев);
- Национальный авиационный университет (Киев);
- Международный университет бизнеса и права (Херсон);
- Донецкий национальный медицинский университет (Лиман);
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);
- Полтавский университет экономики и торговли (Полтава);
- Днепровская академия музыки (Днепр);
- Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев);
- Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса)
Однако степень риска не указывает на качество высшего образования. Об этом рассказала директор департамента контроля в сфере высшего, профессионального высшего и образования взрослых Наталья Витранюк в комментарии «УП».
«Степени риска – это расчет степени усложнения или рисковости управленческой деятельности ЗВО. Они демонстрируют, насколько сложно в учебном заведении организовать управление. Чем сложнее, тем выше степень риска», – отметила она.
Степень риска влияет на периодичность плановых проверок вуза.
По закону, учреждения высшего образования с высокой степенью риска должны проверять один раз в два года, со средним – не чаще одного раза в три года, с незначительным – не чаще одного раза в пять лет.
По словам Витранюк, если количество замечаний с каждой проверкой учебного заведения не меняется, то ДСЯО извещает об этом высший орган управления.
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