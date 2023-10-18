28 українських ВНЗ опинилися у переліку з високим ризиком: що це означає

Ступінь ризику впливає на періодичність планових перевірок вишу.

Державна служба якості освіти сформувала перелік вишів за ступенем ризику. Про це повідомляє пресслужба відомства.

28 з них отримали статус «високого ризику», серед яких Національний авіаційний університет, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра та Київський університет туризму, економіки і права.

Всього до рейтингу потрапили 290 закладів вищої освіти. 28 вишів віднесли до високого ступеня ризику (10%), 186 – до середнього (64%) та 76 – до незначного (26%).

Критерії оцінки:

кількість здобувачів вищої освіти протягом останніх трьох років;

кількість науково-педагогічних працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;

стан оприлюднення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;

кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

наявність відокремлених структурних підрозділів;

наявність іноземних здобувачів вищої освіти;

частка неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.

До вишів із високим рівнем ризику потрапили:

Міжнародна академія екології та медицини (Київ);

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (Миколаїв);

Київський інститут бізнесу та технологій (Київ);

Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ);

Східно-європейський слов'янський університет (Ужгород);

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (Черкаси);

Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра (Київ);

Київський університет права НАН України (Київ);

Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова (Херсон);

Херсонський економічно-правовий інститут (Херсон);

Кам'янець-Подільський податковий інститут (Кам’янець-Подільський);

Інститут екології економіки і права (Київ);

Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" (Київ);

Європейський медичний університет (Дніпро);

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Київ);

Інститут психології і підприємництва (Київ);

Університет сучасних знань (Київ);

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" (Дніпро);

Київський хореографічний коледж (Київ);

Київський університет туризму, економіки і права (Київ);

Національний авіаційний університет (Київ);

Міжнародний університет бізнесу і права (Херсон);

Донецький національний медичний університет (Лиман);

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);

Полтавський університет економіки і торгівлі (Полтава);

Дніпровська академія музики (Дніпро);

Луганська державна академія культури і мистецтв (Київ);

Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса).

Проте ступінь ризику не вказує на якість закладу вищої освіти. Про це розповіла директорка департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої і освіти дорослих Наталія Вітранюк у коментарі «УП».

«Ступені ризику – це розрахунок ступеня ускладнення або ризиковості управлінської діяльності ЗВО. Вони демонструють, наскільки складно в закладі освіти організувати управління. Чим складніше, тим вищий ступінь ризику», – зазначила вона.

Ступінь ризику впливає на періодичність планових перевірок вишу.

За законом, заклади вищої освіти із високим ступенем ризику мають перевіряти один раз на два роки, із середнім – не частіше одного разу на три роки, із незначним – не частіше одного разу на п’ять років.

За словами Вітранюк, якщо кількість зауважень з кожною перевіркою закладу освіти не змінюється, то ДСЯО сповіщає про це вищий орган управління.

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