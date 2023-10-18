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Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

Верховная Рада приняла постановление о предложении уменьшить расходы на правосудие и увеличить на ВСП и ВККС

Парламент принял постановление с предложениями уменьшить расходы местным и апелляционным судами и увеличить Высший совет правосудия и ВККС.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас

Известны обязанности и размер должностных окладов.

  1. В Украине

Вітаємо Заслуженого юриста України Романа Романюка з Днем народження!

07:00, 18 октября 2023
«Судово-юридична газета» вітає Заслуженого юриста України Романа Сергійовича Романюка з Днем народження!
Вітаємо Заслуженого юриста України Романа Романюка з Днем народження!
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Сьогодні, 18 жовтня, Заслужений юрист України, відомий правник, народний депутат України VII та VIII скликань Роман Сергійович Романюк відзначає День народження.

Роман Романюк як законодавець доклав значних зусиль до розбудови правової держави в Україні. Він є автором низки законодавчих ініціатив, спрямованих на захист незалежності судової гілки влади. 

Бажаємо Роману Сергійовичу і його близьким міцного здоров’я, довгих років життя, енергії, сил та подальших професійних успіхів! Нехай життя дарує Вам лише приємні моменти!

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