Вітаємо Заслуженого юриста України Романа Романюка з Днем народження!

Сьогодні, 18 жовтня, Заслужений юрист України, відомий правник, народний депутат України VII та VIII скликань Роман Сергійович Романюк відзначає День народження.
Роман Романюк як законодавець доклав значних зусиль до розбудови правової держави в Україні. Він є автором низки законодавчих ініціатив, спрямованих на захист незалежності судової гілки влади.
Бажаємо Роману Сергійовичу і його близьким міцного здоров’я, довгих років життя, енергії, сил та подальших професійних успіхів! Нехай життя дарує Вам лише приємні моменти!
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.