Субсидия на отопительный сезон: что нужно знать украинцам

Размер жилищной субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что с 1 октября в Украине жилищная субсидия будет рассчитана на отопительный период 2023-2024 годов. Об этом говорится на официальном сайте ПФ.

Домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, органами Пенсионного фонда Украины в октябре будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней.

Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, оно определено в мае 2023 г. на период до апреля 2024 г. включительно.

Какие доходы учитываются

Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за I – II кварталы 2023 года в соответствии с нормами Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 №632.

При этом при расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Субсидия за октябрь: 15 дней без отопления и 16 дней с отоплением

Размер жилищной субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется.

Если раньше субсидию не получали

Если граждане, не получавшие жилищную субсидию летом или которым было отказано в ее назначении на неотапливаемый период, обратятся по ее назначению в период до 30 ноября 2023 года, жилищная субсидия будет назначена с октября 2023 года.