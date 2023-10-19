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Субсидія на опалювальний сезон: що треба знати українцям

18:32, 19 жовтня 2023
Розмір житлової субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня.
Субсидія на опалювальний сезон: що треба знати українцям
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Пенсійний фонд України нагадав, що з 1 жовтня в Україні житлову субсидію буде розраховано на опалювальний період 2023-2024 років. Про це йдеться на офіційному сайті ПФ.

Домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, у тому числі тим у кого розмір житлової субсидії становив 0,00 грн, органами Пенсійного фонду України у жовтні буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею.

Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно.

Які доходи враховуються

Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи враховуються за І – ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632.

При цьому при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Субсидія за жовтень: 15 днів без опалення та 16 днів з опаленням

Розмір житлової субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16  жовтня. Тобто послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається.

Якщо раніше субсидію не одержували

Якщо громадяни, які не отримували житлову субсидію влітку або яким було відмовлено у її призначенні на неопалювальний період, звернуться за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року, житлову субсидію буде призначено з жовтня 2023 року.

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