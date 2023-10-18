Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет

Обмеження були зняти 18 жовтня цього року.

Джерело фото: Iran Press

Іран заявив, що у середу, 18 жовтня, обмеження на продаж ракет, накладені ембарго ООН, знімаються. Про це повідомив представник Ірану з ядерних питань та заступник міністра закордонних справ Алі Багері Кані.

За його словами, Іран більше не підпадає під обмеження Ради Безпеки.

«З 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції РБ ООН 2231, всі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, та передачі до/з Ісламської Республіки Іран, припиняють свою дію; і Іран більше не підпадає під жодні обмеження в контексті Ради Безпеки», – сказав він.

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