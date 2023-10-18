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Велика Палата Верховного Суду виснувала щодо права громадян на відшкодування після реквізиції і мобілізації їх нерухомості державою

Будинок, який придбала пенсіонерка, використали під опорний пункт, вона звернулася до суду за відшкодуванням, - Велика Палата Верховного Суду вказала, що використання військовослужбовцями ЗСУ майна позивачки – це виконання позивачкою як громадянкою України конституційних обов`язків, і не може бути діянням, яким їй завдана моральна шкода.

Патрульний поліцейський працював вночі водієм таксі, але попався, коли підвозив дівчат

Суд не оцінив підробіток поліцейського під час дії комендантської години та використання ним посвідчення водія іншої особи.

Тимофій Милованов заявив, що антикорупційні експерти, які не були на держслужбі, не мають морального права робити антикорупційну реформу

«Це ганебна ситуація, реформи пишуть ті, хто не мають досвіду державної служби», - Радник керівника Офісу Президенту Тимофій Милованов заявив, що критики-експерти з боротьби з корупцією, які не були на державні службі з 2014 року, це «говорящіє голови» на зарплаті».

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Суд вправі роздруковувати електронні документи лише за потреби або повністю вести справу у електронній формі, - рішення ВРП

Якщо раніше матеріали справи формувались та зберігались виключно у паперовій формі, то тепер запроваджується можливість ведення справи судом у паперовій, електронній чи змішаній формі.

  1. У світі

Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет

18:47, 18 жовтня 2023
Обмеження були зняти 18 жовтня цього року.
Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет
Джерело фото: Iran Press
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Іран заявив, що у середу, 18 жовтня, обмеження на продаж ракет, накладені ембарго ООН, знімаються. Про це повідомив представник Ірану з ядерних питань та заступник міністра закордонних справ Алі Багері Кані.

За його словами, Іран більше не підпадає під обмеження Ради Безпеки.

«З 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції РБ ООН 2231, всі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, та передачі до/з Ісламської Республіки Іран, припиняють свою дію; і Іран більше не підпадає під жодні обмеження в контексті Ради Безпеки», – сказав він.

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