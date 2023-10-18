Иран заявил о снятии эмбарго ООН на продажу ракет

Ограничения были снять 18 октября этого года.

Источник фото: Iran Press

Иран заявил, что в среду, 18 октября, ограничения на продажу ракет, наложенные эмбарго ООН, снимаются. Об этом сообщил представитель Ирана по ядерным вопросам и заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани.

По его словам, Иран больше не подпадает под ограничения Совета Безопасности.

«С 18 октября 2023 года, в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2231, все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и передачи в/из Исламской Республики Иран, прекращают свое действие; и Иран больше не подпадает ни под какие ограничения в контексте Совета Безопасности», - сказал он.

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