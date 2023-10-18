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КСУ решит вопрос конституционности нормы о вступлении в силу решений органов адвокатского самоуправления

14:50, 18 октября 2023
Суд проверит на конституционность законодательное предписание, согласно которому решения органов адвокатского самоуправления вступают в силу со дня их принятия, если иной срок не предусмотрен решениями.
КСУ решит вопрос конституционности нормы о вступлении в силу решений органов адвокатского самоуправления
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В среду, 18 октября, Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Плескача Вячеслава Юрьевича о конституционности части третьей статьи 57 Закона Украины „Об адвокатуре и адвокатской деятельности2” от 5 № 5076–VI (далее – Закон). Об этом сообщил официальный сайт Суда.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский отметил, что в соответствии с частью третьей статьи 57 Закона "решения органов адвокатского самоуправления вступают в силу со дня их принятия, если иной срок не предусмотрен решениями".

Автор клопотання у конституційній скарзі вказує, що оспорюваний припис Закону суперечить частинам першій-третій статті 57 Конституції України, у зв’язку з тим, що:

„Закон передбачає, що рішення Ради адвокатів України, якщо сама Рада адвокатів України не вирішить інакше, вступають в силу негайно з моменту їх прийняття – навіть якщо ці рішення мають характер нормативно-правових актів та потребують їх офіційного у встановленому законом порядку доведення до відома громадян. Тобто за замовчуванням за спірною нормою закону нормативно-правові акти Ради адвокатів України вступають в чинність не з моменту їх оприлюднення, а з моменту прийняття – навіть якщо ці дати значно розбігаються в часі;

Закон дозволяє набрання чинності нормативно-правовими актами Ради адвокатів України без їх офіційного оприлюднення у спосіб, який передбачав би створення ними правових ефектів не раніше моменту, коли учасники правовідносин дізналися чи могли б достеменно дізнатись про їх зміст;

Закон передбачає можливість набрання нормативно-правовими актами Ради адвокатів України чинності без фіксації моменту, дня їх оприлюднення, а також і фіксації автентичного їх тексту. Через це неможливо визначити ані конкретний момент, коли права і обов’язки починають обмежуватись нормативно-правовими актами Ради адвокатів України, ані неможливо встановити автентичну версію такого нормативно-правового акту…‟.

На думку суб’єкта права на конституційну скаргу, оспорюваний припис Закону порушує його конституційне право знати свої права і обов’язки (частина перша статті 57 Конституції України), оскільки передбачає, що його права, свободи і обов’язки визначаються, обмежуються нормативно-правовими актами Ради адвокатів України без доведення їх до відома у спосіб, який передбачав би його обізнаність про дату, час, оприлюднення, зафіксований автентичний їх текст, і більше того навіть саму можливість знати про факт прийняття такого нормативно-правового акту.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив запити до низки органів державної влади та наукових установ із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

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