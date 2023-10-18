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  1. В Украине

Беглецов за границу не будут привлекать к уголовной ответственности: Вениславский назвал причины

14:48, 18 октября 2023
Вениславский передумал инициировать наказание для мужчин, которые покинули Украину во время войны.
Беглецов за границу не будут привлекать к уголовной ответственности: Вениславский назвал причины
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С 24 февраля 2022 года выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен, и разрешения на выезд предоставляются только в отдельных случаях компетентными органами государственной власти. Однако, представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский, в интервью для ВВС сообщил об изменении своей точки зрения относительно наказания для тех, кто нелегально покинул Украину во время войны.

Вениславский рассказал, что планировал внести законопроект, который предусматривал бы уголовное наказание для тех, кто не возвращался в Украину во время военного положения. Однако, при обсуждении этого вопроса он передумал, поскольку считает, что такой подход может вызвать нежелательную реакцию и сделать нежелательным возвращение этих граждан обратно в Украину. Вениславский утверждает, что не все, кто выехал, могут быть считать преступниками.

Теперь он считает, что после завершения войны важно направлять усилия на сохранение украинской нации и демографическую политику, а не на массовое наказание тех, кто покинул страну.

«Сейчас этого не стоит делать. После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Так что наказание может иметь обратный эффект», - рассказал депутат.

Относительно возможности экстрадиции уклонистов, Вениславский отметил необходимость рассмотрения каждого случая преступления отдельно и привлечения сложных международных механизмов. Он указал на необходимость обращаться в компетентные органы страны пребывания с запросом о возвращении.

«Офис генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-то принудительных возвращениях граждан. Но надеяться, что это будет массово, - нет таких оснований», - отметил нардеп.

Указано, что экстрадиция - это сложный и длительный процесс, который может растянуться на многие годы из-за правовых процедур в западных странах. Массового возвращения граждан через механизмы международной правовой помощи не предвидится.

«Западные страны - это правовые процедуры, поэтому все это может растянуться на очень длительное время. Массового возвращения через механизм международной правовой помощи я как юрист не вижу», - добавил Вениславский.

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