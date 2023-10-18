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Утікачів за кордон не притягуватимуть до кримінальної відповідальності: Веніславський назвав причини

14:48, 18 жовтня 2023
Веніславський передумав ініціювати покарання для чоловіків, які покинули Україну під час війни.
Утікачів за кордон не притягуватимуть до кримінальної відповідальності: Веніславський назвав причини
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З 24 лютого 2022 року виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено, і дозволи на виїзд надаються лише в окремих випадках компетентними органами державної влади. Однак, представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський, в інтерв'ю для ВВС повідомив про зміну свого погляду щодо покарання для тих, хто нелегально залишив Україну під час війни.

Веніславський розповів, що планував внести законопроєкт, який передбачав би кримінальне покарання для тих, хто не повертався в Україну під час воєнного стану. Проте, під час обговорення цього питання він передумав, оскільки вважає, що такий підхід може викликати небажану реакцію та зробити небажаним повернення цих громадян назад в Україну. Веніславський стверджує, що не всі, хто виїхав, можуть бути вважати злочинцями.

Тепер він вважає, що після завершення війни важливо спрямовувати зусилля на збереження української нації та демографічну політику, а не на масове покарання тих, хто покинув країну.

«Зараз цього не варто робити. Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження, щонайменше, нашої української нації. Так що покарання може мати зворотний ефект», – розповів депутат.

Щодо можливості екстрадиції ухилянтів, Веніславський наголосив на необхідності розгляду кожного випадку злочину окремо і залученні складних міжнародних механізмів. Він вказав на необхідність звертатися до компетентних органів країни перебування з запитом щодо повернення.

«Офіс генерального прокурора має звертатись до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І лише тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян. Але сподіватись, що це буде масово, – немає таких підстав», – зазначив нардеп.

Зазначено, що екстрадиція - це складний та тривалий процес, який може розтягнутися на багато років через правові процедури в західних країнах. Масового повернення громадян через механізми міжнародної правової допомоги не передбачається.

«Західні країни – це правові процедури, тож усе це може розтягнутися на дуже тривалий час. Масового повернення через механізм міжнародної правової допомоги я як юрист не бачу», – додав Веніславський.

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