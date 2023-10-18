Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда решила вопрос о праве граждан на возмещение после реквизиции и мобилизации их недвижимости государством

Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

Верховная Рада приняла постановление о предложении уменьшить расходы на правосудие и увеличить на ВСП и ВККС

Парламент принял постановление с предложениями уменьшить расходы местным и апелляционным судами и увеличить Высший совет правосудия и ВККС.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

  1. В Украине

ФЛП стал пенсионером или лицом с инвалидностью: нужно ли сообщать налоговой

21:40, 18 октября 2023
Лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность при обретении статуса пенсионера и получении в соответствии с законом пенсии, или тем, кто является лицом с инвалидностью, отдельно уведомлять ГНС о таком статусе не нужно.
ФЛП стал пенсионером или лицом с инвалидностью: нужно ли сообщать налоговой
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Налоговая служба в Харьковской области объяснила, нужно ли ФЛП, лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, которые обрели статус пенсионера или лица с инвалидностью, сообщать о таком статусе ГНС.

Так, в соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 2464) физические лица – предприниматели, в том числе те, которые избрали упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства (если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям) освобождаются от уплаты за себя единого взноса за государственное социальное страхование (далее – единый взнос), если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с изменениями и дополнениями и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь, такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

На сегодняшний день обмен данными между Государственной налоговой службой Украины (далее – ГНС), Пенсионным фондом Украины (далее – ПФУ) и Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы происходит в соответствии с протоколами обмена информацией, разработанными на выполнение Порядка обмена информацией между Министерством доходов и сборов Украины, Пенсионным фондом Украины и фондами общеобязательного государственного социального страхования, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины №494, постановлением ПФУ №16-1.

Так, ГНС и ПФУ составляется Протокол об обмене информацией о данных о физических лицах (плательщиках единого взноса), в соответствии с нормами которого ПФУ ежемесячно предоставляет ГНС информацию о физических лицах (плательщиках единого взноса) о том, что они являются пенсионерами по возрасту или по выслуге лет или являются лицами с инвалидностью, с указанием даты установления пенсии или инвалидности.

Право касательно определения плательщиков единого взноса, соответствующих всем требованиям, указанным в части четвертой статьи 4 Закона № 2464, принадлежит исключительно ПФУ.

Таким образом, физическим лицам – предпринимателям (кроме электронных резидентов (е-резидентов), лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и членам фермерского хозяйства, которые получили статус пенсионера и получают в соответствии с законом пенсию, или являются лицами с инвалидностью отдельно сообщать контролирующему органу о таком статусе не нужно.

В то же время, в случае если такие лица получают социальную помощь по инвалидности от Пенсионного фонда или Управления труда и социальной защиты населения, то подтверждением установления инвалидности является справка к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности, которая предоставляется в контролирующий орган по месту регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності