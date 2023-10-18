ФЛП стал пенсионером или лицом с инвалидностью: нужно ли сообщать налоговой

Лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность при обретении статуса пенсионера и получении в соответствии с законом пенсии, или тем, кто является лицом с инвалидностью, отдельно уведомлять ГНС о таком статусе не нужно.

Налоговая служба в Харьковской области объяснила, нужно ли ФЛП, лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, которые обрели статус пенсионера или лица с инвалидностью, сообщать о таком статусе ГНС.

Так, в соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 2464) физические лица – предприниматели, в том числе те, которые избрали упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства (если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям) освобождаются от уплаты за себя единого взноса за государственное социальное страхование (далее – единый взнос), если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с изменениями и дополнениями и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь, такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

На сегодняшний день обмен данными между Государственной налоговой службой Украины (далее – ГНС), Пенсионным фондом Украины (далее – ПФУ) и Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы происходит в соответствии с протоколами обмена информацией, разработанными на выполнение Порядка обмена информацией между Министерством доходов и сборов Украины, Пенсионным фондом Украины и фондами общеобязательного государственного социального страхования, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины №494, постановлением ПФУ №16-1.

Так, ГНС и ПФУ составляется Протокол об обмене информацией о данных о физических лицах (плательщиках единого взноса), в соответствии с нормами которого ПФУ ежемесячно предоставляет ГНС информацию о физических лицах (плательщиках единого взноса) о том, что они являются пенсионерами по возрасту или по выслуге лет или являются лицами с инвалидностью, с указанием даты установления пенсии или инвалидности.

Право касательно определения плательщиков единого взноса, соответствующих всем требованиям, указанным в части четвертой статьи 4 Закона № 2464, принадлежит исключительно ПФУ.

Таким образом, физическим лицам – предпринимателям (кроме электронных резидентов (е-резидентов), лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и членам фермерского хозяйства, которые получили статус пенсионера и получают в соответствии с законом пенсию, или являются лицами с инвалидностью отдельно сообщать контролирующему органу о таком статусе не нужно.

В то же время, в случае если такие лица получают социальную помощь по инвалидности от Пенсионного фонда или Управления труда и социальной защиты населения, то подтверждением установления инвалидности является справка к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности, которая предоставляется в контролирующий орган по месту регистрации.

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