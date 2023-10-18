Электронный суд: что делать, когда при подаче заявления отображается страница белого или серого цвета

Пользователи Электронного суда рассказали, как решить некоторые проблемы в работе подсистемы.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» объяснило, что делать, когда при подаче заявления/ходатайства через подсистему Электронный суд отображается страница белого или серого цвета, система зависает или некорректно отображается ФИО и другие символы на экране.

«Необходимо отключить автоматический перевод страницы в Google Chrome, как указано ниже.

После выключения необходимо обновить страницу с очисткой кэша: CTRL+F5 или CTRL+SHIFT+R на клавиатуре», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.

Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.

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