Электронный суд: что делать, когда при подаче заявления отображается страница белого или серого цвета

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» объяснило, что делать, когда при подаче заявления/ходатайства через подсистему Электронный суд отображается страница белого или серого цвета, система зависает или некорректно отображается ФИО и другие символы на экране.
«Необходимо отключить автоматический перевод страницы в Google Chrome, как указано ниже.
После выключения необходимо обновить страницу с очисткой кэша: CTRL+F5 или CTRL+SHIFT+R на клавиатуре», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.
Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.
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