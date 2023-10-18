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Большая Палата Верховного Суда решила вопрос о праве граждан на возмещение после реквизиции и мобилизации их недвижимости государством

Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

Верховная Рада приняла постановление о предложении уменьшить расходы на правосудие и увеличить на ВСП и ВККС

Парламент принял постановление с предложениями уменьшить расходы местным и апелляционным судами и увеличить Высший совет правосудия и ВККС.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

  1. В Украине

Освобождает ли от ответственности доказывание факта совершения преступления под принуждением: объяснение

20:05, 18 октября 2023
К ответственности могут привлечь лицо, которое совершало физическое давление.
Освобождает ли от ответственности доказывание факта совершения преступления под принуждением: объяснение
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В реалиях войны, даже добросовестные граждане могут оказаться в роли преступников. Нарушение усвоенной системой ценностей и морали может стать следствием физического принуждения, примененного лицами, которые отличаются особой жестокостью, и которые направляют свои действия на привлечение других лиц к незаконной деятельности. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Законодательство Украины, в частности Уголовный кодекс, учитывает такие ситуации. Статья 40 Уголовного кодекса освобождает от ответственности за преступление, если может быть подтверждено, что лицо совершило противоправные действия под давлением или его заставляли совершить преступление и оно не могло самостоятельно принимать решения.

Таким образом, эта норма закона может защитить лицо от наказания за действия, к которым его заставили. В таком случае, тот, кто осуществлял давление или заставлял, также может быть привлечен к ответственности перед законом.

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