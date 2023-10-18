Освобождает ли от ответственности доказывание факта совершения преступления под принуждением: объяснение

К ответственности могут привлечь лицо, которое совершало физическое давление.

В реалиях войны, даже добросовестные граждане могут оказаться в роли преступников. Нарушение усвоенной системой ценностей и морали может стать следствием физического принуждения, примененного лицами, которые отличаются особой жестокостью, и которые направляют свои действия на привлечение других лиц к незаконной деятельности. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Законодательство Украины, в частности Уголовный кодекс, учитывает такие ситуации. Статья 40 Уголовного кодекса освобождает от ответственности за преступление, если может быть подтверждено, что лицо совершило противоправные действия под давлением или его заставляли совершить преступление и оно не могло самостоятельно принимать решения.

Таким образом, эта норма закона может защитить лицо от наказания за действия, к которым его заставили. В таком случае, тот, кто осуществлял давление или заставлял, также может быть привлечен к ответственности перед законом.

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