Чи звільняє від відповідальності доведення факту вчинення злочину під примусом: пояснення

До відповідальності можуть притягнути особу, яка вчиняла фізичний тиск.

У реаліях війни, навіть добросовісні громадяни можуть опинитися в ролі злочинців. Порушення засвоєної системою цінностей та моралі може стати наслідком фізичного примусу, застосованого особами, що відзначаються особливою жорстокістю, і які спрямовують свої дії на залучення інших осіб до незаконної діяльності. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Законодавство України, зокрема Кримінальний кодекс, враховує такі ситуації. Стаття 40 Кримінального кодексу звільняє від відповідальності за злочин, якщо може бути підтверджено, що особа вчинила протиправні дії під тиском або її змушували вчинити злочин і вона не могла самостійно приймати рішення.

Таким чином, ця норма закону може захистити особу від покарання за дії, до яких її змусили. У такому випадку, той, хто здійснював тиск або змушував, також може бути притягнутий до відповідальності перед законом.

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