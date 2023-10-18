В ВСП внесли представление с рекомендацией на командировку двух судей в другие суды

Судей рекомендовали командировать в Барановский райсуд Житомирской области и в Западный апелляционный хозяйственный суд.

Фото: vkksu.gov.ua

В среду, 18 октября, Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

В связи с невозможностью осуществления правосудия и выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в судах Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на один год:

судьи Семеновского районного суда Полтавской области Самойленко Людмилы Николаевны в Барановский районный суд Житомирской области;

судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда Малеха Ирины Богдановны в Западный апелляционного хозяйственного суда.

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