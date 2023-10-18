В Украине разработают порядок управления арестованной криптовалютой

Предложено инициировать создание первичной законодательной основы для управления виртуальными активами в виде юстированного совместного приказа СНБО, ГПУ, АРМА, ГКП, СБУ и ГБР.

Фото: poglyad.tv

17 октября в Агентстве по розыску и менеджменту активов состоялась первая рабочая встреча заинтересованных государственных органов по теме управления арестованными цифровыми активами (в частности, криптовалютами). Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

В совещании приняли участие делегаты Департамента киберполиции, СБУ и ДБР. Агентство на совещании представляли председатель АРМА Елена Дума, начальник Управления по выявлению и розыску активов Виталий Чубаевский и другие сотрудники.

Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, вращающихся вокруг проблематики управления арестованными виртуальными активами как цифровой вещью (в понимании ст. 179 прим Гражданского кодекса Украины).

Было отмечено, что отсутствие правового регулирования в сфере управления цифровыми активами из-за не вступления в силу Закона Украины № 2074-IX "О виртуальных активах" заставляет заинтересованные стороны искать актуальные подходы и решения по указанной тематике.

Также обсуждались следующие вопросы: можно ли передавать виртуальные активы в управление, кто способен ими управлять и как именно государство может получить доход от менеджмента цифровых активов.

Участники согласились инициировать перед Генеральной прокуратурой Украины создание первичной законодательной основы для управления виртуальными активами в виде юстированного совместного приказа (методической инструкции) СНБО, ГПУ, АРМА, ГКП, СБУ и ГБР. Документ, в частности, должен урегулировать вопросы управленческих рисков и сохранения стоимости волатильных криптоактивов (Bitcoin и других), что представляет для АРМА особый интерес в рамках дискреции Агентства сохранять экономическую ценность арестованных активов.

Также участники договорились о координации совместных действий по конфискации виртуальных активов, заблокированных в странах ЕС в рамках санкционного механизма.

В АРМА добавили, что со II половины 2022 по 16 октября 2023 работники ведомства обнаружили и разыскали виртуальные активы фигурантов уголовных производств на ориентировочную сумму 223 531 USDT. За тот же период Агентство направило в адрес криптовалютных бирж более 19 запросов.

В 2023 году АРМА интенсифицировало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира для обмена информацией. Агентство получает идентификационные данные владельцев криптовалютных кошельков и информацию об операциях по ним. Кооперация с криптовалютными площадками позволяет АРМА устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств.

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