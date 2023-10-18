Пропалестинские митинги вышли из-под контроля: Берлинскую синагогу забросали «коктейлями Молотова», видео

Сенатор внутренних дел Спрангер видит атаку митингующих как угрозу «основам сосуществования».

Источник фото: Tagesspiegel

В столице Германии Берлине с прошлой ночи и по сейчас продолжаются пропалестинские митинги. Ранее участники неоднократно нападали на правоохранителей. Митингующие напали на берлинскую полицию с камнями, бутылками и петардами. Правоохранители дают отпор водометами, – сообщает Tagesspiegel.

Горящие уличные баррикады временно возвели на Зонненалле, Паннирштрассе и Вайхсельштрассе. Берлинская пожарная служба заявила, что горят баррикады, электросамокаты и детская площадка.

«На Зонненалле много молодежных групп продолжают бросать пиротехнику и бутылки в полицейских. Неоднократно использовали водомет. Ситуация все еще не под контролем», – сообщили в полиции.

Кроме того, двое неизвестных бросили две бутылки с «коктейлем Молотова» в здание на Брунненштрассе в Берлин-Митте, где расположены различные еврейские учреждения. Однако, по данным полиции, «коктейли Молотова» не попали в здание. Две бутылки с горящей жидкостью лишь отлетели на тротуар, где их разбили и потушили.

Напомним, в странах Ближнего Востока вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе.

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