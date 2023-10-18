Суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы Кириллу Стремоусову, который умер в 2022 году

Малиновский райсуд Одессы вынес приговор коллаборанту Кириллу Стремоусову, который умер, в виде пожизненного лишения свободы.

Фото: zmina.info

Как ранее сообщалось, коллаборант Кирилл Стремоусов погиб под оккупированным Геническом в результате ДТП, которое произошло в ноябре 2022 года. Он был так называемым «заместителем губернатора Херсонской области».

18 октября 2023 года Малиновский районный суд Одессы вынес приговор, которым признал виновным Стремоусова Кирилла Сергеевича в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 111, ч.2 ст.111, ч.5 ст. 111-5 УК Украины. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Суд признал его виновным в государственной измене, то есть в деяниях, умышленно совершенных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины и в коллаборационной деятельности, то есть в занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

«Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). При этом судом были приняты все меры о вызове обвиняемого в судебные заседания.

Во время судебных прений сторона обвинения просила признать Стремоусова К.С. виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций вменяемых статей.

В свою очередь защитник Стремоусова К.С. просила вынести оправдательный приговор в отношении обвиняемого», - говорится в сообщении.

Оценив доказательства, представленные сторонами уголовного производства (490/6107/22), суд пришел к выводу о виновности гражданина в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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