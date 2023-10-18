Суд виніс вирок у вигляді довічного позбавлення волі Кирилу Стремоусову, який помер у 2022 році

Малиновський райсуд Одеси виніс вирок колаборанту Кирилу Стремоусову, який помер, у виді довічного позбавлення волі

Фото: zmina.info

Як раніше повідомлялося, колаборант Кирило Стремоусов загинув під окупованим Генічеськом у результаті ДТП, яка сталася у листопаді 2022 року. Він був так званим «заступником губернатора Херсонської області».

18 жовтня 2023 року Малиновський районний суд Одеси ухвалив вирок, яким визнав винним Стремоусова Кирила Сергійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.2 ст.111, ч.5 ст. 111-5 КК України. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Суд визнав його виним у державній зраді, тобто у діяннях, умисно вчинених на шкоду суверенететові, територіальній цілісності та недоторканності, державній та інформаціній безпеці України та у колабораційній діяльності, тобто у зайнятті громадянином України посади, пов’язаної х виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

«Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). При цьому судом було вжито всіх заходів про виклик обвинуваченого у судові засідання.

Під час судових дебатів, сторона обвинувачення просила визнати Стремоусова К.С. винним та призначити відповідне покарання в межах санкцій осудних статей.

В свою чергу, захисник Стремоусова К.С. просила постановити виправдовувальний вирок у відношенні обвинуваченого», - сказано у повідомленні.

Оцінивши докази, які були подані сторонами кримінального провадження (490/6107/22), суд дійшов висновку про винуватість громадянина у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

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