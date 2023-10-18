Стало відомо, скільки дітей народилося та скільки пар одружилися в столиці за час повномасштабної війни

За 600 днів повномасштабного вторгнення рф у Києві народилося 29 857 немовлят.

За 600 днів повномасштабної війни в Києві народилося 29 857 немовлят. Крім того, за цей час в місті одружилися 40 470 пар. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Серед новонароджених – 606 двієнь та п’ять трієнь.

"За 600 днів повномасштабної війни у Києві одружилися 40 470 пар. Попри повітряні тривоги, ракетні обстріли і війну, у пологових будинках і сховищах народилися 29 857 немовлят: 15 340 хлопчиків та 14 517 дівчаток", – розповів Поворозник у Фейсбук.

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