Стало известно, сколько детей родилось и сколько пар поженились в столице за время полномасштабной войны

За 600 дней полномасштабного вторжения рф в Киеве появились на свет 29 857 младенцев.

За 600 дней полномасштабной войны в Киеве появились на свет 29 857 младенцев. Кроме того, за это время в городе поженились 40 470 пар. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Среди новорожденных – 606 двоен и пять троен.

"За 600 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 40 470 пар. Несмотря на воздушные тревоги, ракетные обстрелы и войну, в роддомах и убежищах родились 29 857 младенцев: 15 340 мальчиков и 14 517 девочек", - рассказал Поворозник в Фейсбук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.