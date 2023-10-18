Почему в Украине не появляются новые банки: ответ дали в НБУ

В последние годы спрос на создание новых банков отсутствует.

В Украине нет спроса на создание новых банков. За последние пять лет Нацбанк не получил ни одного пакета документов. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Количество обращений от небанковских игроков тоже на низком уровне, в то же время в этом году спрос выше по сравнению с 2022 годом», - сказал он.

Олейник уточнил, что с начала этого года Нацбанк получил более двух десятков обращений – большинство от финкомпаний и лизингодателей, есть также страховые компании, тогда как в прошлом году было всего шесть заявлений.

«Из них половина отклонена, остальные еще на рассмотрении», - добавил он.

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