Египет выступил против эвакуации палестинцев Газы

Президент Республики Египет заявил, что эвакуация палестинцев приведет к дальнейшему обострению ситуации.

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Президент Республики Египет Абдель Фаттах Аль-Сиси во время встречи с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем относительно эвакуации палестинцев из сектора Газа под юрисдикцию Египта, предупредил, что это не решит конфликта и приведет к дальнейшему обострению ситуации, – пишет Укринформ.

Президент Аль-Сиси заявил, что Египет отклоняет идею решения палестинского вопроса исключительно военными методами и отказывается от идеи передачи юрисдикции над палестинцами из Газы. Он отметил, что такой шаг приведет к переносу идеи сопротивления народа на регион Синая и дальнейшей эскалации конфликта, которая угрожает Египту.

Президент предупредил, что попытки эвакуации палестинцев в Египет приведут к тому, что палестинцы с Западного берега реки Иордан также будут вынуждены искать убежище в Иордании, что является неприемлемым. Аль-Сиси подчеркнул невозможность решения конфликта по таким сценариям, поскольку это угрожает существованию палестинского народа.

Президент Египта подчеркнул, что ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться и призвал международных и региональных игроков объединить усилия для успокоения конфликта. Он отметил необходимость признания права палестинцев на создание независимого государства со столицей в Западном Иерусалиме и осудил любые атаки на гражданское население.

«Продолжение военной конфронтации будет иметь последствия, которые мы не сможем контролировать. Конфронтация может продолжаться, если международные и региональные игроки не объединят и не согласуют свои усилия. Мы должны достичь успокоения ситуации, иначе кризис будет все хуже», – добавил президент Египта.

Что касается гуманитарного коридора, Египет откроет его, когда ситуация с безопасностью позволит, поскольку сейчас такой шаг невозможен.

Напомним, эвакуация украинцев из Сектора Газы будет в приоритете у египетских властей, – Лубинец.

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