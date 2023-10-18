Минобороны позволило списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре

Его будут списывать в течение двух недель вместо шести месяцев.

Министерство обороны Украины разрешило списывать утраченное в ходе боевых действий военное имущество по упрощенной процедуре. Его будут списывать в течение двух недель вместо шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Теперь не нужно проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства», - отмечает Минобороны.

Раньше на списание дрона уходило от месяца до полугода. В настоящее время эту процедуру сократят до двух-трех недель. Командиры рот, батальонов или бригад смогут списывать технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен.

В соответствии с приказом Минобороны командиры могут:

без проведения расследования списывать по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, переделанные для выполнения задач по поражению целей. Раньше для их списания нужно было собрать 16-18 документов. Сейчас потребуется всего два: акт о проведении пуска в ходе боевых действий и акт качественного технического состояния;

списывать средства поражения, израсходованные в ходе боевых действий или на практических стрельбах на основании акта о списании, утвержденного командиром отдельной роты, батальона, бригады;

разделять, разбирать образцы военной техники, поврежденные при выполнении боевых задач, или составные неиспользуемые частей для восстановления, модернизации или изготовления другой техники;

списывать утраченные в результате боевых действий БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без получения согласований от командования воздушных сил, сил логисты и Минобороны.

Благодаря сокращению сроков списания командиры смогут оперативнее получать информацию о необходимости военной техники.

Минобороны разработало соответствующие изменения вместе с Министерством цифровой трансформации.

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