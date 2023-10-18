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Будут судить экс-президента «Мотор Сич» за пособничество россии в ремонте вертолетов

14:41, 18 октября 2023
СБУ передала в суд дело экс-президента «Мотор Сичи» и арестовала активы на 12 млрд гривен.
Будут судить экс-президента «Мотор Сич» за пособничество россии в ремонте вертолетов
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Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, которые подозреваются в работе в пользу агрессора. Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, в рамках уголовного расследования был наложен арест на всю собственность обвиняемых в целом на более 12 миллиардов гривен по эквиваленту.

Обвиняемых касается запрет распоряжаться деньгами, недвижимостью, корпоративными правами и другой собственностью, которую они получили преступными путями и оформили на родственников за рубежом.

К слову, оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки Службы безопасности Украины в октябре 2022 года.

По данным расследования, руководство завода в Запорожье организовало нелегальные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей для них в страну-агрессор.

Чиновники действовали в сговоре с представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей средств военного назначения для оккупационных войск России. Продукцию использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово использовались для вторжения в Украину.

Также выявлено, что в апреле 2022 года экс-глава Мотор Сичи намеренно заблокировал поставку вертолета для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Для этого он приказал своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили дело в суд и обвинения экс-президента Мотор Сичи по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

- Коллаборационная деятельность (часть 4 статьи 111-1).

- Пособничество государству-агрессору (статья 111-2).

- Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других войск.

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