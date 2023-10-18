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Судитимуть екс-президента «Мотор Січ» за пособництво росії в ремонті гелікоптерів

14:41, 18 жовтня 2023
СБУ передала до суду справу експрезидента «Мотор Січі» та арештувала активи на 12 млрд гривень.
Судитимуть екс-президента «Мотор Січ» за пособництво росії в ремонті гелікоптерів
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Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо екс-президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на користь агресора. Про це повідомили в СБУ.

Крім того, у рамках кримінального розслідування було накладено арешт на всю власність обвинувачених загалом на понад 12 мільярдів гривень за еквівалентом.

Обвинувачуваних стосуються заборони розпоряджатися грошима, нерухомістю, корпоративними правами та іншою власністю, яку вони здобули злочинними шляхами і оформили на родичів за кордоном.

До того ж, обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки Служби безпеки України в жовтні 2022 року.

За даними розслідування, керівництво заводу в Запоріжжі організувало нелегальні канали постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин для них до країни-агресора.

Посадовці діяли у змові з представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників засобів військового призначення для окупаційних військ росії. Продукцію використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово використовувалися для вторгнення в Україну.

Також виявлено, що в квітні 2022 року екс-глава Мотор Січі навмисно заблокував поставку гелікоптера для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Для цього він наказав своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки направили справу до суду і обвинувачення екс-президента Мотор Січі на чотири статті Кримінального кодексу України:

  • Колабораційна діяльність (частина 4 статті 111-1).
  • Пособництво державі-агресору (стаття 111-2).
  • Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військ.

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