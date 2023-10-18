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Міноборони дозволило списувати втрачене в бою військове майно за спрощеною процедурою

17:10, 18 жовтня 2023
Його списуватимуть впродовж двох тижнів замість шести місяців.
Міноборони дозволило списувати втрачене в бою військове майно за спрощеною процедурою
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Міністерство оборони України дозволило списувати втрачене в ході бойових дій військове майно за спрощеною процедурою. Його списуватимуть впродовж двох тижнів замість шести місяців. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Тепер не потрібно проводити окреме розслідування за кожною одиницею і отримувати погодження від вищого керівництва», - зазначає Міноборони.

Раніше на списання дрона йшло від місяця до пів року. Нині цю процедуру скоротять до двох-трьох тижнів. Командири рот, батальйонів чи бригад зможуть списувати техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень.

Відповідно до наказу Міноборони командири можуть:

  • без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей. Раніше для їх списання треба було зібрати 16-18 документів. Нині потрібно буде  лише два: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану;
  • списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади;
  • розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки;
  • списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логісти та Міноборони.

Завдяки скороченню строків списання командири зможуть оперативніше отримуватимуть інформацію про потребу у військовій техніці.

Міноборони розробило відповідні зміни разом з Міністерством цифрової трансформації.

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