Евакуація українців із Сектору Гази буде в пріоритеті у єгипетської влади, — Лубінець

Зростає кількість громадян України, які просяться на допомогу на евакуацію із сектору Гази.

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Влада Єгипту отримала списки українців на евакуацію з Сектору Гази. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«Евакуація громадян України буде в пріоритеті у єгипетської влади. Це прямі слова заступника (з питань захисту прав людини міністра закордонних справ - ред) Халіда Ель-Баклі. Я вчора з ним спілкувався. Сьогодні о 12:00 наш посол передав йому списки, де вкотре він підтвердив, що влада Єгипту зараз працює, щоб максимально швидко відкрити КПП Рафах, через який буде відбуватися евакуація цивільних.

Але станом на зараз – я 10 хв тому я спілкувався з нашим послом – офіційної інформації щодо відкриття пункту перетину на даний час немає. І влада Єгипту поки не надала дозволу, щоб евакуаційні групи підходили ближе до цього пункту перетину.

Від української сторони вже зроблені всі технічні моменти – повний спектор необхідних засобів для евакуації наших громадян.

Щодо списків – вони зростають, зростає кількість громадян України, які просяться на допомогу на евакуацію із сектору Гази. Також у списку почали з'являтися чоловіки, які теж є громадянами України, які звертаються за допомогою», — зазначив омбудсмен.

Лубінець додав, що більше половини всіх українців, які попросили про евакуацію, знають про те, що буде відбуватися евакуація саме через пункт перетину Рафах, і більше половини вже перебувають у безпосередній близькості до цього пункту перетину. У першу чергу це ті громадяни, у яких зруйновано житло, і вони інколи просто пішки, з дітьми просто наближаються до цього пункту перетину.

Решті українців повідомили, що як тільки з’явиться інформація про відкриття КПП, треба знайти можливість якнайшвидше туди доїхати. За словами Лубінця, евакуація відбуватиметься виключно через один пункт перетину.

Раніше стало відомо, що евакуація українців з Сектора Гази зірвалася: Ізраїль відкликав дозвіл на виїзд за дві години до його початку.

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