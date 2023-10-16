Эвакуация украинцев из сектора Газа будет в приоритете у египетских властей, — Лубинец

Растет количество граждан Украины, которые просятся на помощь в эвакуации из сектора Газа.

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Власти Египта получили списки украинцев на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

«Эвакуация граждан Украины будет в приоритете у египетских властей. Это прямые слова заместителя (по вопросам защиты прав человека министра иностранных дел – ред) Халида Эль-Бакли. Я вчера с ним общался. Сегодня в 12:00 наш посол передал ему списки, где он подтвердил, что власти Египта сейчас работают, чтобы максимально быстро открыть КПП Рафах, через который будет происходить эвакуация гражданских.

Но по состоянию на данный момент – 10 мин назад я общался с нашим послом – официальной информации об открытии пункта пересечения в настоящее время нет. И власти Египта пока не дали разрешения, чтобы эвакуационные группы подходили ближе к этому пункту пересечения.

От украинской стороны уже сделаны все технические моменты – полный спектр необходимых средств для эвакуации наших граждан

Что касается списков – они растут, растет количество граждан Украины, которые просятся на пособие по эвакуации из сектора Газа. Также в списке начали появляться мужчины, тоже граждане Украины, которые обращаются за помощью», — отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что более половины всех попросивших об эвакуации украинцев знают о том, что будет происходить эвакуация именно через пункт пересечения Рафах, и более половины уже находятся в непосредственной близости к этому пункту пересечения. В первую очередь это те граждане, у которых разрушено жилье, и они иногда пешком, с детьми просто приближаются к этому пункту пересечения.

Остальные украинцы сообщили, что как только появится информация об открытии КПП, нужно найти возможность как можно быстрее туда доехать. По словам Лубинца, эвакуация будет происходить исключительно через один пункт пересечения.

Ранее стало известно, что эвакуация украинцев из Сектора Газа не удалась: Израиль отозвал разрешение на выезд за два часа до его начала.

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