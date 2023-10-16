Соцсеть Илона Маска хотят наказать за дезинформацию о нападении на Израиль, - Еврокомиссия

Расследование начато из-за вероятного распространения дезинформации о нападении ХАМАС на Израиль.

В Европейском Союзе начали расследование по социальной сети X (Twitter) из-за вероятного распространения дезинформации о нападении ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил Еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон, пишет Reuters.

Всплеск ложного контента о ситуации в Израиле был не только на платформе X, но и на платформах компании Meta и TikTok. Однако наиболее распространенной дезинформацией была на X, отмечает издание.

ЕС направил социальной сети запрос, являющийся первым шагом в расследовании, направленном на определение соблюдения Закона о цифровых услугах (DSA).

До 18 октября Х должна предоставить Еврокомиссии подробную информацию о том, как функционирует ее протокол кризисного реагирования, а до 31 октября – дать ответ по другим вопросам регулирования информационной политики, в частности, по размещению и предоставлению доступа к контенту.

Решение владельца соцсети Илона Маска прекратить бесплатный академический доступ к инструменту данных в начале этого года усложняет отслеживание ключевых слов и хэштегов, заставляя исследователей вручную просеивать контент, чтобы отслеживать дезинформацию, пишет Reuters.

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