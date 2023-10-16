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  1. У світі

Соцмережу Ілона Маска хочуть покарати за дезінформацію про напад на Їзраїль, - Єврокомісія

15:37, 16 жовтня 2023
Розслідування розпочато через ймовірне поширення дезінформації про напад ХАМАС на Ізраїль.
Соцмережу Ілона Маска хочуть покарати за дезінформацію про напад на Їзраїль, - Єврокомісія
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У Європейському Союзі розпочали розслідування щодо соціальної мережі X (Twitter) через ймовірне поширення дезінформації про напад ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомив  Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретонпише Reuters.

Сплеск неправдивого контенту про ситуацію в Ізраїлі був не тільки на платформі X, але і на платформах компанії Meta і TikTok. Однак найбільш поширеною дезінформація була на X, зазначає видання. 

ЄС надіслав соціальній мережі запит, що є першим кроком у розслідуванні, спрямованому на визначення дотримання Закону про цифрові послуги (DSA).

До 18 жовтня Х має надати Єврокомісії докладну інформацію про те, як функціонує її протокол кризового реагування, а до 31 жовтня – дати відповідь з інших питань регулювання інформаційної політики, зокрема щодо розміщення і надання доступу до контенту.

Рішення власника соцмережі Ілона Маска припинити безкоштовний академічний доступ до інструменту даних на початку цього року ускладнює відстеження ключових слів і хештегів, змушуючи дослідників вручну просіювати контент, щоб відстежувати дезінформацію, пише Reuters.

Раніше ми писали, що ЄС закликає YouTube фільтрувати контент щодо дезінформації після атак ХАМАС на Ізраїль.

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