Соцмережу Ілона Маска хочуть покарати за дезінформацію про напад на Їзраїль, - Єврокомісія

Розслідування розпочато через ймовірне поширення дезінформації про напад ХАМАС на Ізраїль.

У Європейському Союзі розпочали розслідування щодо соціальної мережі X (Twitter) через ймовірне поширення дезінформації про напад ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомив Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон, пише Reuters.

Сплеск неправдивого контенту про ситуацію в Ізраїлі був не тільки на платформі X, але і на платформах компанії Meta і TikTok. Однак найбільш поширеною дезінформація була на X, зазначає видання.

ЄС надіслав соціальній мережі запит, що є першим кроком у розслідуванні, спрямованому на визначення дотримання Закону про цифрові послуги (DSA).

До 18 жовтня Х має надати Єврокомісії докладну інформацію про те, як функціонує її протокол кризового реагування, а до 31 жовтня – дати відповідь з інших питань регулювання інформаційної політики, зокрема щодо розміщення і надання доступу до контенту.

Рішення власника соцмережі Ілона Маска припинити безкоштовний академічний доступ до інструменту даних на початку цього року ускладнює відстеження ключових слів і хештегів, змушуючи дослідників вручну просіювати контент, щоб відстежувати дезінформацію, пише Reuters.

Раніше ми писали, що ЄС закликає YouTube фільтрувати контент щодо дезінформації після атак ХАМАС на Ізраїль.

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